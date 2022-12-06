محليات

«الداخلية» تتصدى لأعمال رعونة واستهتار في بعض المناطق

منذ 3 ساعات
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تمكن قطاع شئون المرور والعمليات بوزارة الداخلية من ضبط قائد مركبه قام بالإستهتار والرعونه على الدوار في منطقه غرب عبدالله المبارك، وتم تحرير مخالفات مروريه بحقه، وإحالته إلى نظارة المرور لإتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

كما تمكن قطاع شئون الأمن العام ممثلا في مديرية أمن محافظة الأحمدي من ضبط قائد مركبه يقوم بالإستهتار والرعونة، وعند محاولة إستيقافه، حاول الهروب فاصطدم بالدورية، وعليه تم إحالته إلى جهة الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وفي منطقة الوفرة ، تمكن قطاع شئون الأمن العام ممثلا في مديرية أمن محافظة الأحمدي من ضبط مركبة لا تحمل لوحات يقوم قائدها بالإستهتار والرعونة، وعند استيقافها تمكن قائدها من الهروب، فتم حجز المركبة والإستعلام عنها، وجاري البحث والتحري عن قائدها.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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