دوليات

الرئيس الصيني يزور السعودية خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر

منذ 45 دقيقة
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يقوم الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بزيارةٍ رسمية إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022م، وذلك بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية. 

ووفقا لما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس»، يعقد الرئيس الصيني خلال الزيارة قمة «سعودية – صينية» برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ومشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وسيتضمن برنامج الزيارة حضور رئيس الصين «قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية»، و«قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، حيث سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي. 

منذ 45 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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