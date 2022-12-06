محليات

«الصحة»: تجنبوا التعرض للمطر فقد يكون من مهيجات «الربو»

منذ 3 ساعات
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دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى اتباع بعض التعليمات والإرشادات الصحية مواكبة مع موجة الأمطار، وحالة تغير الطقس التي تشهدها البلاد هذه الأيام .

ودعت وزارة الصحة إلى ما يلي :

• ملازمة المنزل قدر المستطاع. 

• الابتعاد عن أماكن تجمع المياه. 

• تجنب التعرض للمطر، فقد يكون من مهيجات الربو. 

• توخي الحيطة والحذر في الطرقات. 

• التأكد من توفر العلاجات اللازمة للتعامل مع الأمراض المصاحبة لتغير الطقس، مثل موسعات الشعب الهوائية لمرضى الربو. 

• التوجه لأقرب مركز صحي في حال عدم الاستجابة للعلاج. 

• الاتصال على خط الطوارئ 112 لطلب المساعدة.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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