«الصحة»: تجنبوا التعرض للمطر فقد يكون من مهيجات «الربو»

دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى اتباع بعض التعليمات والإرشادات الصحية مواكبة مع موجة الأمطار، وحالة تغير الطقس التي تشهدها البلاد هذه الأيام .
ودعت وزارة الصحة إلى ما يلي :
• ملازمة المنزل قدر المستطاع.
• الابتعاد عن أماكن تجمع المياه.
• تجنب التعرض للمطر، فقد يكون من مهيجات الربو.
• توخي الحيطة والحذر في الطرقات.
• التأكد من توفر العلاجات اللازمة للتعامل مع الأمراض المصاحبة لتغير الطقس، مثل موسعات الشعب الهوائية لمرضى الربو.
• التوجه لأقرب مركز صحي في حال عدم الاستجابة للعلاج.
• الاتصال على خط الطوارئ 112 لطلب المساعدة.