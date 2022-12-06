بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 137.8 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 137.8 نقطة ليبلغ مستوى 7422.88 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.8 في المئة.

وتم تداول 245 مليون سهم عبر 12303 صفقات نقدية بقيمة 69.3 مليون دينار «نحو 210 ملايين دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 56.07 نقطة ليبلغ مستوى 5649.43 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.98 في المئة من خلال تداول 120.12 مليون سهم عبر 3912 صفقة نقدية بقيمة 12.6 مليون دينار «نحو 38.17 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 171.4 نقطة ليبلغ مستوى 8278.47 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2.03 في المئة من خلال تداول 124.9 مليون سهم عبر 8391 صفقة بقيمة 56.7 مليون دينار «نحو 171.8 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 66.14 نقطة ليبلغ مستوى 5788.60 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.13 في المئة من خلال تداول 103.9 مليون سهم عبر 2906 صفقات نقدية بقيمة 11.5 مليون دينار «نحو 34.8 مليون دولار».

وكانت شركات «الأنظمة» و«مراكز» و«سنام» و«معادن» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«وطني» و«صناعات» و«أعيان» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «ع عقارية» و«المعدات» و«بيت الطاقة» و«امتيازات» الأكثر انخفاضاً.