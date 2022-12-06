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سفير الكويت في السعودية يسلم رسالة خطية من سمو ولي العهد إلى خادم الحرمين

منذ 3 ساعات
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(كونا) – سلم سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح رسالة خطية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

 

وقالت سفارة دولة الكويت لدى السعودية في بيان اليوم الثلاثاء إن السفير الشيخ علي الخالد سلم الرسالة إلى نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي خلال لقاء جمعهما بمقر وزارة الخارجية السعودية.
 
وذكرت السفارة أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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