محليات

ضبط 40 ألف كرز سجائر بشاحنة في جمرك النويصيب

منذ ساعتين
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تمكن رجال الجمارك في منفذ النويصيب الحدودي من ضبط سائق شاحنة بحوزته 40.099 كرز سجائر منوعة.

وفي التفاصيل، أنه بناء على إخبارية من ادارة البحث والتحري الجمركي الواردة عن طريق مراقبة التفتيش والاستيداع، حيث وصلت شاحنة إلى منفذ النويصيب الحدودي، وبعد فحص الأوراق ذكر في وصف البيان الصادر بأن البضاعة تحتوي على أواني، وعند تفتيشها تبين احتواؤها على سجائر غير مذكورة في البيان مخبأة داخل كراتين الأواني وعددها مايقارب (40.099) كرز منوعة، إضافة إلى العثور على عدد 144 كرتون أواني الألمنيوم.

هذا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تسليم المضبوطات مع السائق إلى جهات الاختصاص.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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