عيسى رمضان: أمطار «ديمة» رعدية بين متوسطة وغزيرة.. اليوم 

• انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب.. مع ارتفاع الرطوبة النسبية

• الأجواء غير المستقرة تستمر اليوم.. وتخف تدريجياً صباح الغد

أعلن خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان أن طقس اليوم غائم إلي غائم جزئياً ، مع هطول أمطار تكون رعدية متفرقة أحياناً في بعض المناطق .

وأوضح رمضان أن الرؤية الأفقية ستنخفض بسبب الضباب ، مع ارتفاع الرطوبة النسبية ، على أن تستمر الأجواء غير المستقرة في معظم نهار اليوم الثلاثاء وتخف تدريجيا صباح الأربعاء.

وأضاف أن أمطار اليوم تكون أمطار ديمة وأحياناً رعدية بين متوسطة وغزيرة في بعض المناطق.

ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر وتخفيف السرعة وترك مسافة بين السيارات على الطرق ، والتأكد من مساحات وإطارات المركبات ، ومتابعة آخر التنبيهات الجوية.