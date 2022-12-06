مجلس الجامعات الحكومية يعتمد ميزانيتي جامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم

• ناقش تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة والشروط والمعايير لاختيار المرشحين

اعتمد مجلس الجامعات الحكومية في اجتماع الذي عقد صباح اليوم، برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، وبحضور أعضاء المجلس في مبنى وزارة التعليم العالي، مشروع ميزانية جامعة الكويت للعام المالي «2023/2024» المقترحة من مجلس الجامعة، وتكليف جامعة الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون رقم «31/1978».

وقال الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية بالإنابة د. صبيح المخيزيم، إن المجلس اعتمد مشروع ميزانية جامعة عبد الله السالم للعام المالي «2023/2024» المقترحة من مجلس الإدارة التأسيسي، وتكليف مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبد الله السالم باتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون رقم «31/1978».

وتابع «تم تكليف مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبد الله السالم بتقديم تقرير بالخطوات التفصيلية والتنفيذية لإنشاء جامعة عبد الله السالم بما في ذلك الرسالة والرؤية والاهداف والدراسة الأكاديمية والبرامج الدراسية والتخصصات التي ستطرحها الجامعة في العام الجامعي (2023-2024) والمراحل التنفيذية والمتطلبات البشرية (الهيئة الأكاديمية – الهيئة الإدارية)».

وأشار المخيزيم أن المجلس اطلع وناقش في اجتماعه عدة مواضيع منها على سبيل المثال لا الحصر مناقشة تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة، والشروط والمعايير والإجراءات المرفقة لاختيار المرشحين لمنصب مدير الجامعة، واعتماد الإعلان عن شغور منصب مدير جامعة الكويت.

وقال المخيزيم، المجلس أحيط علماً بما تضمنه التقرير الدوري الثاني لأعمال مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبد الله السالم واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن بما من شأنه ضمان تحقيق ما تهدف إليه الدولة من استقبال جامعة عبدالله السالم لأول دفعة من طلبة الثانوية العامة في العام الجامعي «2023-2024».

وأكد الوزير العدواني بأن المجلس سيستمر قدما في تنفيذ سياسته وأهدافه الموضوعة في إضفاء الركائز الأساسية للتعليم العالي الحكومي، بخطى ثابتة ومدروسة، من خـلال دعـم المؤسسات التعليمية، وتطوير نظام التعليم العالي لإعداد الشباب ليصبحوا أعضاء فاعلين يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية، من أجل تحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية دولة الكويت «2035».