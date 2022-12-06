مسؤول أوروبي: هنغاريا تعرقل مساعدات أوروبية لأوكرانيا بـ 18 مليار يورو

(كونا) – عرقلت هنغاريا الثلاثاء اتفاق وزراء المالية والاقتصاد بالاتحاد الاوروبي على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا قيمتها 18 مليار يورو ( 8ر18 مليار دولار).

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس فى مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء المالية والاقتصاد الأوروبيين في بروكسل «كانت القضية الأكثر إلحاحا اليوم هي تمويل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في عام 2023 … وبما أن إحدى الدول الأعضاء اعترضت فإننا لم نتوصل إلى اتفاق اليوم».

وفي التاسع من نوفمبر الماضي اقترحت المفوضية الأوروبية حزمة بقيمة 18 مليار يورو للمساعدة دعم احتياجات أوكرانيا الملحة والتمويلية للعام المقبل.

لكن وزير المالية الهنغاري ميهالي فارغا صرح اليوم بأن بلاده «لا تؤيد تعديل اللائحة المالية».

وتتطلب حزمة المساعدات لأوكرانيا التصويت على ثلاثة تشريعات غير أن وزير المالية الهنغاري قال إنه لن يوافق على تعديل اللائحة المالية المشتركة التي يتطلب إقرارها الإجماع بين الدول الأعضاء بالتالي لم يمكن اعتماد الحزمة.