دوليات

مسؤول أوروبي: هنغاريا تعرقل مساعدات أوروبية لأوكرانيا بـ 18 مليار يورو

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة

(كونا) – عرقلت هنغاريا الثلاثاء اتفاق وزراء المالية والاقتصاد بالاتحاد الاوروبي على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا قيمتها 18 مليار يورو ( 8ر18 مليار دولار).

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس فى مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء المالية والاقتصاد الأوروبيين في بروكسل «كانت القضية الأكثر إلحاحا اليوم هي تمويل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في عام 2023 … وبما أن إحدى الدول الأعضاء اعترضت فإننا لم نتوصل إلى اتفاق اليوم».

وفي التاسع من نوفمبر الماضي اقترحت المفوضية الأوروبية حزمة بقيمة 18 مليار يورو للمساعدة دعم احتياجات أوكرانيا الملحة والتمويلية للعام المقبل.

لكن وزير المالية الهنغاري ميهالي فارغا صرح اليوم بأن بلاده «لا تؤيد تعديل اللائحة المالية».

وتتطلب حزمة المساعدات لأوكرانيا التصويت على ثلاثة تشريعات غير أن وزير المالية الهنغاري قال إنه لن يوافق على تعديل اللائحة المالية المشتركة التي يتطلب إقرارها الإجماع بين الدول الأعضاء بالتالي لم يمكن اعتماد الحزمة.

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

هجوم إلكتروني يعطّل موقع الجيش السويدي

منذ 4 أيام

بايدن يهنئ الرئيس اللبناني على انتهاء مفاوضات ترسيم الحدود

أكتوبر 11, 2022

بريطانيا: شغب في مركز لترحيل المهاجرين قرب مطار «هيثرو» 

نوفمبر 5, 2022

واشنطن وسيول تجريان تدريبات عسكرية على القصف الدقيق

أكتوبر 4, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى