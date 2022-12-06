محليات

مصدر أمني لـ«»: انتشار مكثف للدوريات لضبط الحالة المرورية خلال الأمطار

منذ 10 دقائق
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• التعامل مع البلاغات الواردة بشأن تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق 

• على قائدي المركبات الحيطة والحذر واتباع تعليمات رجال المرور 

أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية قامت بنشر الدوريات الأمنية على مختلف الطرق بغية ضبط الحالة المرورية في ضوء تقلبات الطقس والحالة المطرية التي تشهدها البلاد.

وأوضح المصدر لـ«» أن الدوريات تتعامل مع بلاغات المواطنين والمقيمين خلال هطول الأمطار ، وهي عبارة عن بلاغات لتجمع أمطار في بعض المناطق .

ودعا قائدي المركبات إلى ترك مسافة أمان واتباع تعليمات رجال المرور ، وتوخي الحيطة والحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية في البلاد .

منذ 10 دقائق
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صورة studiopress

studiopress

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