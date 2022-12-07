استطلاع: معدل البطالة في الولايات المتحدة قد يتجاوز 5.5%

أفاد عدد من الاقتصاديين البارزين في استطلاع أجرته «فاينانشال تايمز» بالتعاون مع جامعة «شيكاغو» – أن مساعي الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم ستدفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى تجاوز مستوى 5.5% على أقل تقدير.

وسلط الاستطلاع الأخير الضوء على تراجع التفاؤل حيال نجاح الفيدرالي في ترويض التضخم دون إلحاق ضرر بقطاع العمل.

وعلى الرغم من توقع معظم الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع أن الانكماش الذي سيتعرض له الاقتصاد الأمريكي سيكون قصير الأجل، يرى أكثر من نصف هؤلاء الاقتصاديين أن معدل البطالة سيرتفع بشكل كبير ليصل إلى حوالي 5.5% و6.5%.

وفي نفس السياق، قال جورجيو بريميسيري الأستاذ في جامعة «نورث وسترن» -وأحد المشاركين في الاستطلاع- إن محاولات الفيدرالي لتحقيق الهبوط السلس في الأسعار أمر في غاية الصعوبة ولم يسبق حدوثه قط تاريخياً.