«التربية»: شركة الحراسة الجديدة قامت بصرف رواتب ضابطات الأمن

• الشركة تعمل على الانتهاء من إجراءات صرف دعم العمالة خلال الأيام المقبلة

• التعاقد مع الشركة جاء بعد انتهاء العقد مع الشركة السابقة

أصدرت وزارة التربية بياناً بشأن الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول اعتصام عدد من ضابطات الأمن العاملات لدى إحدى شركات الأمن المتعاقدة مع وزارة التربية، وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أ. أحمد الوهيدة أن وزارة التربية تعاقدت مع إحدى شركات خدمات الحراسة لتنفيذ أعمال لصالح مدارس منطقة حولي التعليمية ضمن العقود الجديدة، وذلك وفق اللوائح والنظم المعمول بها في الوزارة وبعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية، مشيراً أن التعاقد مع الشركة جاء بعد انتهاء العقد مع الشركة السابقة الخاصة بالحراسة.

وأعلن الوهيدة أن الشركة الجديدة قامت بصرف رواتب ضابطات الأمن، وتعمل حالياً على الانتهاء من الاجراءات لاستكمال البيانات والمستندات المطلوبة من قبل الجهة الحكومية وفتح ملفات لضابطات الأمن وتسجيلهن لدى الجهات المعنية واستيفاء كافة المستندات خلال اليومين المقبلين، لصرف دعم العمالة من الجهات المختصة.

وأكد حرص وزارة التربية على متابعة اجراءات تنفيذ العقود حسب الاشتراطات التعاقدية بما يكفل حق الوزارة وحقوق العاملين، مثمناً دور كافة الجهات الحكومية المعنية بمتابعة اجراءات تنفيذ تسجيل العمالة الوطنية في العقود الحكومية.