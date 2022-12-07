الدولار الأميركي يرتفع أمام الدينار.. واليورو ينخفض

(كونا) – ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء بنسبة 0.05 في المئة إلى مستوى 0.307 بينما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.27 في المئة إلى مستوى 0.321 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.55 في المئة إلى مستوى 0.372 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.325 دينار والين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.