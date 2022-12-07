دوليات

الرئيس الصيني يصل إلى الرياض في زيارة رسمية تستمر 3 أيام 

منذ 35 دقيقة
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(واس) –  وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى الرياض، مساء اليوم، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.

وكان في استقبال الرئيس الصيني في مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ( الوزير المرافق )، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.

منذ 35 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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