«الصحية» توافق على إضافة ربات البيوت إلى قانون «عافية»

وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل على تعديل المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي، بإضافة ربات البيوت إلى القانون.

وأوضح مقرر اللجنة النائب هاني شمس في تصريح صحفي في مجلس الأمة أن اللجنة ناقشت ٦ اقتراحات بقوانين بخصوص إضافة شرائح لتأمين (عافية)، وبعد التباحث والتناقش صوت جميع الحاضرين بالموافقة على التعديلات المقترحة.

وبين أن التعديلات تقضي بإضافة المرأة المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، وكذلك الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفي وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغ سنها ٥٠ عاما.

ولفت إلى أن اللجنة ستنتهي من التقرير، لإدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة بالتوافق مع لجنة الأولويات، لاسيما أن التقرير يشمل ري نواب لجنة الأسرة والمرأة والطفل.