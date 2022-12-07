دوليات

الصين تُعلن تخفيف قيود «كورونا» في كافة أنحاء البلاد

منذ ساعة واحدة
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أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، تخفيفاً واسعاً للقيود المفروضة لمكافحة كوفيد 19، قائلةً إن بعض الحالات الإيجابية التي لا تظهر عليها الأعراض يمكنها الآن الحجر الصحي في المنزل لمدة 5 أيام.

إضافة لتقليل متطلبات اختبار PCR الإلزامي، فلن يحتاج المسافرون في كافة أنحاء الصين بعد الآن لإظهار الاختبار وفقاً لما ذكرته لجنة الصحة الوطنية الصينية والتي ذكرت أن المناطق التي لم يتم تصنيفها على أنها عالية الخطورة لا يمكن أن يتوقف فيها العمل والإنتاج.

وذكرت السلطات ا الصينية إن بكين لن تطلب من السكان بعد الآن تقديم دليل على اختبار كوفيد-19  سلبي قبل دخول إلى المباني التجارية ومحلات السوبر ماركت  حيث تزيل العاصمة الصينية مؤقتًا بعض مبادئ نهجها الصارم في مكافحة فيروس كورونا.

وقالت السلطات إنه لا يزال يتعين على السكان تقديم نتائج اختبار سلبية خلال 48 ساعة للدخول إلى مجموعة من مرافق الترفيه وتناول الطعام والصالات الرياضية الداخلية ودور الرعاية ومراكز الرعاية النهارية والمؤسسات الطبية والمدارس الإعدادية والمتوسطة.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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