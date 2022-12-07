بعد تدشين إستراتيجيتها التوسعية.. مصريون: «أولاد علي الغانم للسيارات» تقدم نموذجاً محترماً للوكيل التجاري

• الوكيل الكويتي حارب ظاهرة الـ «أوفر برايس» التي أضرت بسوق السيارات المصري

• الشركة أبدت التزاماً حقيقياً تجاه المستخدم النهائي لسياراتها

() – أثار بيان شركة أولاد علي الغانم للسيارات الشريكة الرئيسي في شركة جلوبال أوتو للسيارات التي تم اختيارها وكيلاً رسمياً لسيارات «BMW» و«MINI» في مصر، من قبل مجموعة «BMW»، الشركة الرائدة عالميّاً في إنتاج السيارات الفخمة والرياضية والكهربائية، ردود فعل طيبة لمحبي سيارات BMW في مصر.

حيث ثمن مواطنين مصريين بيان الشركة التي أعلنت من خلاله دعوتها إلى مكافحة ظاهرة الأوفر برايس البغيضة، التي اضرت بقطاع السيارات المصري بأكمله، بعد ملاحظة «جلوبال أوتو» توافد العديد من راغبي الإتجار والمزايدة على أسعار السيارات على صالات عرض بي إم وميني بهدف الحصول على أكبر عدد من استمارات الرغبات، بهدف احتكار السيارات للمتاجرة.

وأعلنت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، وكيل علامة بي إم دابليو وميني الألمانية بمصر، عن بدء تلقي رغبات حجز السيارات عبر الموقع الرسمي للشركة لتحديد موعد حجز السيارة ومراجعة كافة الطلبات المقدمة قبل تحديد الموعد، بدلا من الحجز المباشر بأفرع الشركة المختلفة.

وأكد مواطنون مصريون أن الشركة أكدت بالبيان التي أصدرتها أنها ملتزمة إلتزاماً حقيقياً تجاه المستخدم النهائي لسياراتها.

وأشاروا أن الاجراء التي اتخذته الشركة سيحارب أي ظاهرة سلبية في سوق السيارات.

الجدير بالذكر أن شركة أولاد علي الغانم للسيارات قد أعلنت في وقت سابق تفعيل إستراتيجيتها التوسعية في المنطقة العربية، وتدشين أعمالها في السوق المصرية، أحد أكبر وأهم أسواق المنطقة، وذلك من خلال مساهمتها كشريكٍ رئيسي في شركة جلوبال أوتو للسيارات، التي تم اختيارها وكيلاً رسمياً لسيارات «BMW» و«MINI» في مصر، من قبل مجموعة «BMW»، الشركة الرائدة عالميّاً في إنتاج السيارات الفخمة والرياضية والكهربائية.

وتعد «جلوبال أوتو» للسيارات شركة مساهمة قائمة على شراكة مصرية – خليجية، تشترك في ملكيتها كلٌ من مجموعة العرجاني، ومجموعة الصافي، وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وشركة أولاد علي الغانم للسيارات.