بيرو: الأجهزة الأمنية تعتقل الرئيس وتعتبره رئيساً سابقاً

• القوات المسلحة أعلنت انحيازها لقرار البرلمان بعزل رئيس البلاد

• كاستيلو أعلن حل البرلمان وإعلان الأحكام العرفية قبل القبض عليه

قالت وكالة «رويترز» إن الأجهزة الأمنية في بيرو اعتقلت الرئيس بيدرو كاستيلو بعد إعلان البرلمان عزله من منصبه.

وتشهد بيرو أزمة سياسية مشتعلة بعدما تلاحقت الأحداث بها بشكل سريع خلال الساعات القليلة الماضية.

فقبل ساعات قليلة أعلن رئيس بيرو بيدرو كاستيلو عن حل البرلمان، وإعلان الأحكام العرفية في البلاد، قائلا بأن قراره جاء بناءً على شكاوى عدد من المواطنين.

وكتب رئيس بيرو عبر حسابه على فيسبوك «فيما يتعلق بشكاوى المواطنين من جميع أنحاء البلاد، تم اتخاذ قرارات: إنشاء حكومة طوارئ من أجل استعادة دولة القانون الديمقراطية».

وتابع أنه «كجزء من ذلك، تم اتخاذ الإجراءات التالية حل البرلمان وتشكيل حكومة طوارئ، الدعوة لانتخابات جديدة للبرلمان بأسرع وقت ممكن مع الحقوق الدستورية لوضع دستور جديد في موعد لا يتجاوز تسعة أشهر، وبدءا من اليوم، فرض حظر تجول».

وجاء على الفور الرد من برلمان بيرو على قرار الرئيس بعدما أعلن عزل الرئيس كاستيو رغم قرار الرئيس بحل البرلمان.

وقال البرلمان في بيان بشأن قراره «دفاعا عن ديمقراطيتنا ودستورنا؛ صوتت الجلسة المكتملة للبرلمان بـ 101 عضو، لصالح عزل الرئيس بيدرو كاستيلو».

وأعلنت القوات المسلحة البيروفية في بيان انحيازها لقرار البرلمان، فيما أذاعت الشرطة الوطنية البيروفية بياناً عاجلاً أعلنت فيه اعتقال الرئيس تمهيدا لمحاكمته بتهم لم تتحدد بشكل نهائي بعد، لكن يتوقع أن تشمل إساءة استخدام منصبه لحل البرلمان استباقيا.