محليات

«» تنشر أسماء 306 مواطنين استدعتهم «السكنية» لقرعة جنوب سعد العبدالله

منذ 11 دقيقة
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أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، اليوم الأربعاء، أنها ستقوم بتوزيع الدفعة العاشرة من الضاحية الثانية «N2» في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، والتي تشتمل على 306 قسائم بمساحة 400 متر مربع، وذلك للمخصص لهم حتى 3 يونيو 2003.

وقالت «السكنية» في بيان صحفي إنها ستقوم غداً الخميس والأحد المقبل 11 ديسمبر الجاري بتوزيع البطاقات، على أن يتم توزيع بطاقات الاحتياط الإثنين المقبل، في حين تجرى القرعة يوم الأربعاء الموافق 14 الجاري.

ودعت المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع المدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبناها في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وأضافت أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

وتابعت: يرجى من السادة المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة من صباح الإثنين 12 ديسمبر الجاري مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

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منذ 11 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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