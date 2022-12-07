د. فاطمة النجار: قانون مزاولة مهنة الطب سمح بالإجهاض في حالات خاصة

• إذا كان للحمل ضرر مباشر على حياة الأم أو إصابة الجنين بمرض عضال

• خلال تدشين مؤتمر الخليج الأول لطب الأم والجنين.. اليوم

تحت رعاية وزير الصحة د. أحمد العوضني وبحضور الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية د. فاطمة عبد الرحمن النجار ، انطلق صباح اليوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022 مؤتمر الخليج الأول لطب الأم والجنين والذي يستمر لغاية 8 ديسمبر.

وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح قالت د. فاطمة النجار إن المؤتمر يهدف إلى الاستفادة من خبرات المختصين في دول الخليج الشقيقة بالتعامل والتعاطي مع الأمراض الشديدة التي تصيب الأم الحامل أو الجنين خلال فترة الحمل ومناقشة التطورات العلمية في تشخيص حالات علم الأجنة ومشاركتها مع علماء الفقه والدين والقانون ودراسة تأثيرها على صحة الأم وتداعياتها على العائلة والمجتمع.

وأوضحت النجار أن المادة 17 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة 70 لسنة 2020 تنص على أن عملية الإجهاض يجب أن تنظم ويوضع لها معايير تسمح بإجراء إجهاض في حالات خاصة منها أن يكون للحمل ضرر مباشر على حياة الأم وصحتها، أو يكون الطفل والجنين مصاباً بمرض عضال، لذلك وجب علينا وضع معايير وضوابط دقيقة لتحكيم الرقابة والضوابط على استخدام هذه المواد والتأكد من عدم استغلالها.