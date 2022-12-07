رئيس الأركان بحث مع مسؤول عسكري فرنسي موضوعات عسكرية مشتركة

(كونا) – بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح مع قائد المنطقة البحرية للمحيط الهندي وقائد القوات الفرنسية المتمركزة في دولة الإمارات العربية المتحدة العميد بحري إيمانويل سلارس موضوعات مشتركة لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الفريق الركن خالد الصباح استقبل بمبنى رئاسة الأركان العميد بحري سلارس وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وأضافت أن رئيس الأركان أشاد خلال اللقاء بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.