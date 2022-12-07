فرنسا تعتزم اقتراض 270 مليار يورو ضمن ميزانية 2023 لتسجل أعلى نسبة اقتراض في تاريخها 

(كونا) – أعلنت وكالة (فرانس تريزور) المسؤولة عن طرح ديون الدولة في الأسواق المالية الفرنسية اليوم الأربعاء أنها تعتزم اقتراض 270 مليار يورو (نحو 284 مليار دولار أمريكي) على المديين المتوسط والطويل في عام 2023 لتسجل فرنسا بذلك أعلى نسبة اقتراض في تاريخها.

وقالت الوكالة في بيان لها إنه بالنسبة للعام المقبل وعلى أساس مشروع قانون المالية المقدم إلى الجمعية الوطنية في 26 سبتمبر 2022 والذي تم تحديثه من عمليات استرداد الديون تبلغ الحاجة المتوقعة لتمويل الدولة 4ر298 مليار يورو (حوالي 313 مليار دولار) ويرجع ذلك أساسا إلى عجز في الميزانية قدره 5ر158 مليار يورو (166 مليار دولار) و4ر149 مليار يورو (157 مليار دولار) في استهلاك الديون متوسطة وطويلة الأجل التي تستحق في عام 2023.

وأشارت الوكالة إلى أن المعدلات في عامي 2020 و 2021 كانت سلبية في حين بلغ معدل الاقتراض المتوسط في 2022 نسبة 03ر1 في المئة.

وأضاف البيان أن الوكالة ستعمل (كما في السنوات السابقة) على تعديل إصداراتها لتلبية الطلب وضمان سيولة سندات الخزينة مشيرا إلى أن إصدارات السندات المصنفة حسب التضخم الفرنسي والأوروبي ستمثل حوالي عشرة في المئة من صافي الإصدارات على المديين المتوسط والطويل.