«من الكويت نبدأ»: الوطنية الحصن الحصين أمام كل متربص يضمر السوء لوطننا

(كونا) – دعت النسخة الـ20 من المؤتمر الوطني (من الكويت نبدأ…وإلى الكويت ننتهي) الى التمسك بالوطنية لأنها السلاح والحصن الحصين أمام كل متربص يضمر السوء لهذا الوطن.

وقال رئيس اللجنة الاشرافية العليا للمؤتمر يوسف الياسين في كلمة الافتتاح اليوم الاربعاء ان علينا “تجاوز خلافاتنا ونتسامى على جراحنا من أجل هذا الوطن الغالي ولا بد أن نحافظ على الهوية الوطنية الكويتية فهي صمام الأمان لهذاالوطن وأبناءنا وأحفادنا”.

واضاف الياسين “علينا ان لا نجامل أيا كان.. فالهوية الوطنية الكويتية التي حافظ عليها الآباء والأجداد بأرواحهم وبكل ما يملكون واجب علينا أن نحافظ عليها ونوصلها إلى بر الأمان لجيل أبنائنا واحفادنا”.

وذكر ان مؤتمر هذه الدورة يكرم على عادته نخبة من الشخصيات الكويتية التي كان لها الأثر العميق الايجابي على وطنهم ومجتمعهم ويشكل “فرصة لتسليط الضوء على مآثرهم ليكونوا عبره نقتدي بها ونموذجا يدرس في التضحية والعطاء من اجل رفعة الوطن في شتى المجالات الانسانية من اقتصاد وسياسة وتربية ونشر ثقافة الوسطية وغيرها”.

وكرم المؤتمر بنسخته الـ20 كلا من الشيخ الدكتور فلاح مندكار والدكتور صلاح العتيقي والعم فيصل العيسى والدكتور هاشم بهبهاني والعم علي المتروك والعم عبدالعزيز الدوسري والملا محمد الحرمي والنائب السابق مبارك حمد الزوير رحمهم الله جميعا ليصبح مجموع المكرمين منذ انطلاقة المؤتمر 224 شخصية وطنية.

وتخلل الحفل عدد من الكلمات والفعاليات التي أكدت أهمية التمسك بالوطن ودعت الى الوطنية علاوة على عروض مرئية للسير الذاتية وابرز انجازات المكرمين الذين مثلوهم أسرهم بالمؤتمر.