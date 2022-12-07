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نائبة رئيس بنين: الكويت شريك استراتيجي بالنسبة لبلادنا

منذ 3 ساعات
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(كونا) – أشادت نائبة رئيس جمهورية بنين مريم شابي تلاتا اليوم الأربعاء بالعلاقات الثنائية الوطيدة مع دولة الكويت التي وصفتها بأنها «شريك استراتيجي بالنسبة لبلادنا».

وأكدت شابي تلاتا خلال لقاء مع سفير دولة الكويت لدى بنين مشعل المنصور أهمية الدور الريادي الذي تضطلع به دولة الكويت في العديد من المجالات وخاصة الانسانية منها والتنموية.

وقالت نائبة رئيس بنين وفق بيان لسفارة الكويت تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن بلادها حريصة على تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع مختلف الدول والجهات المانحة لا سيما دولة الكويت وذلك من أجل تعزيز الواقع التنموي في جمهورية بنين.

واشارت الى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في بنين التي يمكن أن تكون نقطة انطلاق لتعزيز الاستثمارات الكويتية في بلادها لا سيما في مجال الاستثمار والتنمية.

وشددت على حرص بلادها على تعزيز مجالات التعاون المشتركة على مختلف الأصعدة وذلك انطلاقا من منظومة الأهداف والمصالح المشتركة القائمة بين بنين والكويت.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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