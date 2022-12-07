محليات

«نزاهة»: إحالة قيادي سابق وإشرافيين في «الإعلام» وآخرين إلى النيابة

منذ ساعتين
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• بتهمة التزوير والاستيلاء على المال العام

أعلنت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) إحالة قيادي سابق وإشرافيين في وزارة الإعلام وآخرين إلى النيابة العامة بشبهة ارتكاب جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وشبهة جريمة التزوير المؤثمة.

وأكدت الهيئة مواصلتها الجهود والاجراءات لفحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.

وثمنت دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة، مشددة على التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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