وزير الداخلية يشهد حفل تخريج الدورة السادسة لوكيل أول ضابط

• الخالد للخريجين: ضعوا أهل الكويت بعيونكم فأنتم متواجدون للحفاظ على أمنهم

• تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة و التعامل الراقي مع الجمهور

تحت رعاية وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون مكتب الوزير اللواء حامد البالول، والوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول وقيادات وضباط قطاع التعليم والتدريب.

أقيم اليوم الاربعاء الموافق 2022/12/7 بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية حفل تخريج الدورة السادسة لوكيل أول ضابط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لترقيتهم إلى رتبة ملازم وعددهم (353) ضابطاً.

وبدأت مراسم التخرج بالسلام الوطني ثم تلاوة من آيات الذكر الحكيم ثم القى مدير معهد تدريب الضباط العقيد فهد عبد السلام الغريب قرار التعيين، وتلا القسم رئيس قسم دورات الترقية العقيد عبدالله عيد الاذينة، ثم قام اللواء بدر البالول بإهداء معالي وزير الداخلية درعا تذكارية بهذه المناسبة.

وهنأ خريجي الدورة وبارك لهم ترقيتهم الى رتبة ملازم، داعيا الضباط الخريجين الى الحفاظ على القسم الذي اقسموه وان يضعوا اهل الكويت بعيونهم فانتم متواجدون من اجل الحفاظ على امنهم وسلامتهم ، وان يبذلوا اقصى ما لديهم من جهد في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وأشار الى أن المؤسسة الأمنية تشجع دائماً منتسبيها على مواصلة مسيرتهم العلمية إيمانا منها بأنه لا سبيل لتعزيز الجهاز الأمني إلا با عداد وتنمية العنصر البشري لمواجهة التحديات الأمنية ومستجداتها.

وقدم خالص التعازي والمواساة لاسرة المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم وكيل أول ضابط محمد علي عبد الحميد علي ادريس والذي وافته المنية أثناء الدورة، وكرم معاليه اسرته، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية لا تنسى ابناءها الذين اسهموا بعطائهم في خدمة الوطن، وفي ختام الحفل تم التقاط الصور التذكارية مع الخريجين.