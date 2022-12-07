6 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم الأربعاء

تعقد 6 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة الشؤون الداخلية والدفاع مشروع القانون بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، المقدم من الحكومة، بحضور وزير الداخلية.

وتنظر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجموعة من الاقتراحات بقوانين، وما يستجد من أعمال.

وتبحث لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي، بحضور وزير الصحة والمختصين من الوزارة.

وتستكمل لجنة الأولويات وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة القادمة.

ويحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ووزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وتعقد لجنة شؤون الإسكان والعقار اجتماعاً لمناقشة الاقتراحين بقانونين بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة، والاقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية على الأراضي المملوكة للدولة.

ويحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، وممثلون عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وتناقش لجنة حقوق الإنسان مجموعة من الالتماسات الواردة إلى اللجنة، وبند ما يستجد من أعمال.