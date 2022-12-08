مجلس الأمة

أسامة الشاهين يقترح تسمية أحد مرافق الدولة أو أحد شوارعها الرئيسة باسم محمد العدساني

منذ 40 دقيقة
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أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة بتسمية  أحد مرافق الدولة باسم محمد يوسف العدساني.

وقال الشاهين في مقدمة اقتراحه لقد فقدت الكويت رجلاً من رجالاتها الأوفياء وهو المرحوم العم “محمد يوسف العدساني”، رئيس مجلس الأمة الأسبق، الذي ترأس مجلس الأمة بين عامي 1981 و 1985، وأصبح رئيس المجلس البلدي بين عامي 1964 و 1966.

كما كان رحمة الله عليه وزيراً للتخطيط في عام 1976 وعام 1978، ووزيراً للأشغال العامة عام 1978م.

وقد ترأس في عام 1949 نادي المعلمين، وأصبح في عام 1951 سكرتيراً لجمعية الإرشاد الإسلامي، كما عمل في الأعوام من 1967 إلى 1976 سفيراً لدولة الكويت في السعودية والصومال ولبنان.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

«تسمية أحد مرافق الدولة العامة أو شوارعها الرئيسة باسم المرحوم محمد يوسف العدساني»، تقديراً لأدواره الوطنية الرسمية والأهلية الكبيرة والاستثنائية.

منذ 40 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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