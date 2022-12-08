«أناركيا» ترسم بصمات المسرح الكويتي بمهرجان «أيام قرطاج المسرحية»

(كونا) – شاركت الكويت اليوم الخميس في مهرجان (أيام قرطاج المسرحية) بمسرحية (أناركيا) لفرقة الخليج العربي في عرض حضره السفير الكويتي بتونس منصور خالد العمر ووصفه رئيس الوفد الكويتي وائل الجابر ب»المتألق» و»الذي سيترك بصمة المسرح الكويتي في هذا المهرجان الدولي».

وقال الجابر في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنها «ليست المرة الأولى التي نشارك فيها بأيام قرطاج المسرحية» مؤكدا أن «للكويت بصمة ثقافية بارزة في هذا المهرجان حيث نشارك هذا العام بمسرحية (أناركيا) لفرقة مسرح الخليج العربي والتي ألفتها فاطمة العامر واخرجها محمد الأنصاري وستعرض على هامش فعاليات المهرجان».

وأشار الى أنه سبق وأن شاركت هذه المسرحية مؤخرا بمهرجان (ليالي المسرح الحر الدولي) بالأردن وفازت بجائزتين مؤكدا ان «هذه الدورة من أيام قرطاج المسرحية غنية اذ تشهد مشاركة 82 مسرحية من 23 دولة ويحظى هذا المهرجان بمكانة دولية مرموقة حيث يسعى اهل المسرح من كل أصقاع العالم للمشاركة فيه خاصة وأنه يستقطب أعدادا كبيرة من الجماهير التونسية المولعة بالمسرح».

وشدد الجابر على أن المسرح الكويتي حريص بدوره على المشاركة في هذا المهرجان وذلك بدعم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ورئيسه وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الذي لا يفوت فرصة لدعم المبدعين في الكويت لاسيما الشباب منهم.

وأوضح أن الحركة المسرحية التي انطلقت في الكويت منذ أكثر من مئة عام تطورت وأصبحت تستقطب العديد من المبدعين لاسيما من فئة الشباب الكويتي خاصة وأنها تحظى بدعم متواصل من القيادة الكويتية ما مكنها من ترك بصمة لامعة خلال اللقاءات والمهرجانات الدولية ومنها أيام قرطاج المسرحية.

وأكد أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حريص جدا على دعم المسرح في الكويت والفرق المسرحية ما خولها التميز على الساحتين الخليجية والعربية والفوز بالعديد من جوائز المهرجانات الاقليمية والدولية للمسرح.

من جهته توجه رئيس مجلس إدارة مسرح الخليج العربي ميثم بدر في مقابلة مماثلة مع (كونا) بالشكر للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وقياداته على الدور الكبير الذي يلعبونه في دعم المبدعين بالكويت لاسيما المسرحيين.

وحول مسرحية (أناركيا) كشف بدر أنها فازت بالعديد من جوائز المسابقات داخل الكويت وخارجها لذلك اختيرت لتمثيل المسرح الكويتي في العديد من المهرجانات الدولية لاسيما الدورة 23 من (أيام قرطاج المسرحية).

وانطلقت يوم السبت الماضي الدورة 23 ل(أيام قرطاج المسرحية) تحت شعار (برشا محبة) أي (كثير من الحب) بمشاركة 82 عرضا من 23 دولة ليسدل عليها الستار في العاشر من ديسمبر الجاري.