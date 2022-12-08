ارتفاع أسعار النفط.. بعد 4 أيام متتالية من الهبوط

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس بعد أربعة أيام متتالية من الانخفاض، بينما يقيّم المستثمرون إجراءات الصين لتخفيف قيود كورونا وتأثيرها على السوق.

وساعد تخفيف قيود «كوفيد -19» في الصين – وهي من أكبر مستهلكي النفط الخام في العالم – في استقرار أسعار النفط، وسط توقعات بعودة فتح الاقتصاد وارتفاع مستويات الطلب على الخام.

كما ساعدت البيانات الصادرة اليوم في اليابان على دعم ارتفاع أسعار النفط والتي أظهرت أن الاقتصاد الياباني انكمش أقل من المتوقع خلال الربع الثالث من العام.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» نقلًا عن أموس هوشستين كبير مستشاري أمن الطاقة بوزارة الخارجية، أنه لا تزال إدارة الرئيس جو بايدن تقيّم تأثير إعادة فتح الصين والحد الأقصى لسعر الإمدادات الروسية قبل التحرك لبدء تجديد احتياطيات النفط الاستراتيجية المستنفدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 0.45% أو بنحو 39 سنتًا إلى 77.53 دولاراً للبرميل، في تمام الساعة 09:11 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما هبطت 2.7% عند تسوية تعاملات أمس.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم يناير بنسبة 0.61% أو 44 سنتًا إلى 72.45 دولاراً للبرميل.