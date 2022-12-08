اعتماد‭ ‬موازنة‭ ‬حكومة‭ ‬دبي‭ ‬للأعوام‭ ‬المالية‭ ‬2023‭-‬2025‭ ‬بإجمالي‭ ‬نفقات‭ ‬205‭ ‬مليارات‭ ‬درهم

• إيرادات النفط لا تمثل سوى 5% فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة
• وجهت 34% من الإنفاق الحكومية الى الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان
اعتمد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2023-2025، بإجمالي نفقات 205 مليارات درهم.
وقال ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن الموازنة الجديدة انعكاس للأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث ستواصل تطوير قدراتها في مختلف المجالات مع التركيز على البعد الاجتماعي، وفقاً لـ «CNBC عربية».
وبحسب القانون رقم (23) لسنة 2022 بشأن اعتماد الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2023 الذي اعتمده حاكم دبي، يقدر إجمالي النفقات الحكومية بنحو 67.5 مليار درهم.
تتوقع حكومة دبي تحقيق إيرادات عامّة تُقدر بإجمالي يبلغ 69 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% عن العام المالي 2022، بفضل سرعة التعافي من آثار جائحة كورونا العالمية.
ولا تمثل إيرادات النفط سوى حوالي 5% فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام 2023، وهو ما يعتبر تأكيداً على الاستدامة المالية لدبي.
وتستحوذ نفقات المنح والدعم الاجتماعي على 24% من إجمالي نفقات موازنة العام المالي 2023، والنفقات العمومية والإدارية 24% من إجمالي النفقات، كما شكلت المشروعات الإنشائية 7% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
تضمنت الموازنة احتياطياً خاصاً قدره 5% من إجمالي النفقات المتوقعة، تحوطاً لأية ظروف طارئة قد تنجم عن توالي الأزمات العالمية.
أما على صعيد الديون، حافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 6% من إجمالي نفقاتها.
وبحسب موازنة العام المالي 2023، توجه 34% من إجمالي الإنفاق الحكومي إلى قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان، ورعاية الأسر المحتاجة، ورعاية المرأة والطفل، وتبني مبادرات القراءة والترجمة والبرمجية، وإعداد الشباب، وتطوير الرياضة، والاهتمام بكبار المواطنين والمتقاعدين، ورعاية أصحاب الهمم، وذلك بارتفاع قدره 4% عن موازنة العام 2022.