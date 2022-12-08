اعتماد‭ ‬موازنة‭ ‬حكومة‭ ‬دبي‭ ‬للأعوام‭ ‬المالية‭ ‬2023‭-‬2025‭ ‬بإجمالي‭ ‬نفقات‭ ‬205‭ ‬مليارات‭ ‬درهم

•‭ ‬إيرادات‭ ‬النفط‭ ‬لا‭ ‬تمثل‭ ‬سوى‭ ‬5‭% ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الإيرادات‭ ‬المتوقعة‭ ‬

•‭ ‬وجهت‭ ‬34%‭ ‬من‭ ‬الإنفاق‭ ‬الحكومية‭ ‬الى‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والإسكان

اعتمد‭ ‬حاكم‭ ‬دبي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬دورة‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬لحكومة‭ ‬دبي‭ ‬للسنوات‭ ‬المالية‭ ‬2023‭-‬2025،‭ ‬بإجمالي‭ ‬نفقات‭ ‬205‭ ‬مليارات‭ ‬درهم‭.‬

وقال‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬دبي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإمارة‭ ‬دبي‭ ‬حمدان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬إن‭ ‬الموازنة‭ ‬الجديدة‭ ‬انعكاس‭ ‬للأداء‭ ‬القوي‭ ‬لمختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬حيث‭ ‬ستواصل‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬البعد‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وفقاً‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬CNBC‭ ‬عربية‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬23‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بشأن‭ ‬اعتماد‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬لحكومة‭ ‬دبي‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬اعتمده‭ ‬حاكم‭ ‬دبي،‭ ‬يقدر‭ ‬إجمالي‭ ‬النفقات‭ ‬الحكومية‭ ‬بنحو‭ ‬67‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭.‬

تتوقع‭ ‬حكومة‭ ‬دبي‭ ‬تحقيق‭ ‬إيرادات‭ ‬عامّة‭ ‬تُقدر‭ ‬بإجمالي‭ ‬يبلغ‭ ‬69‭ ‬مليار‭ ‬درهم،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬20‭% ‬عن‭ ‬العام‭ ‬المالي‭ ‬2022،‭ ‬بفضل‭ ‬سرعة‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬العالمية‭.‬

ولا‭ ‬تمثل‭ ‬إيرادات‭ ‬النفط‭ ‬سوى‭ ‬حوالي‭ ‬5‭% ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الإيرادات‭ ‬المتوقعة‭ ‬للعام‭ ‬2023،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعتبر‭ ‬تأكيداً‭ ‬على‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬لدبي‭.‬

وتستحوذ‭ ‬نفقات‭ ‬المنح‭ ‬والدعم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬24‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬نفقات‭ ‬موازنة‭ ‬العام‭ ‬المالي‭ ‬2023،‭ ‬والنفقات‭ ‬العمومية‭ ‬والإدارية‭ ‬24‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬النفقات،‭ ‬كما‭ ‬شكلت‭ ‬المشروعات‭ ‬الإنشائية‭ ‬7‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الإنفاق‭ ‬الحكومي‭.‬

تضمنت‭ ‬الموازنة‭ ‬احتياطياً‭ ‬خاصاً‭ ‬قدره‭ ‬5‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬النفقات‭ ‬المتوقعة،‭ ‬تحوطاً‭ ‬لأية‭ ‬ظروف‭ ‬طارئة‭ ‬قد‭ ‬تنجم‭ ‬عن‭ ‬توالي‭ ‬الأزمات‭ ‬العالمية‭.‬

أما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الديون،‭ ‬حافظت‭ ‬دبي‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬خدمة‭ ‬دين‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬6‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬نفقاتها‭.‬

وبحسب‭ ‬موازنة‭ ‬العام‭ ‬المالي‭ ‬2023،‭ ‬توجه‭ ‬34‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الإنفاق‭ ‬الحكومي‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والإسكان،‭ ‬ورعاية‭ ‬الأسر‭ ‬المحتاجة،‭ ‬ورعاية‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل،‭ ‬وتبني‭ ‬مبادرات‭ ‬القراءة‭ ‬والترجمة‭ ‬والبرمجية،‭ ‬وإعداد‭ ‬الشباب،‭ ‬وتطوير‭ ‬الرياضة،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بكبار‭ ‬المواطنين‭ ‬والمتقاعدين،‭ ‬ورعاية‭ ‬أصحاب‭ ‬الهمم،‭ ‬وذلك‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭ ‬4‭% ‬عن‭ ‬موازنة‭ ‬العام‭ ‬2022‭.‬