«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية مع امتداد مرتفع جوي

(كونا) – قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي ما يؤدي إلى استقرار الأحوال الجوية ليسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.

وأضاف القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن الطقس سيكون باردا على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وأوضح أن الطقس اليوم نهارا يكون معتدلا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تبلغ سرعتها بين (8-32) كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مبينا أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تكون بين (22–24) درجة مئوية أما حالة البحر فتكون خفيفة إلى معتدلة الموج الذي يبلغ ارتفاعه بين(1–4) أقدام.

وذكر أن الطقس مساء اليوم يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تصل سرعتها بين (8-35) كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة لافتا الى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة تكون بين (12-15) درجة مئوية أما حالة البحر فتكون خفيفة إلى معتدلة الموج الذي يبلغ ارتفاعه بين (1–5) أقدام.

أما الطقس المتوقع لنهار الغد فأوضح أنه سيكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بين (10-35) كيلومترا في الساعة مشيرا إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تبلغ بين (20–22) درجة مئوية أما حالة البحر فتكون خفيفة إلى معتدلة الموج الذي يبلغ ارتفاعه بين (2–5) أقدام.

وقال القراوي إن الطقس مساء الجمعة يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تصل بين (10-35) كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين (11-14) درجة مئوية بينما تكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة الموج الذي يصل ارتفاعه بين (1–4) أقدام.

وأضاف أن الطقس المتوقع ليوم بعد غد السبت يكون نهارا معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين (12-42) كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بين (20–22) درجة مئوية وحالة البحر خفيفة إلى معتدلة الموج الذي يعلو احيانا وارتفاعه بين (2–6) أقدام.