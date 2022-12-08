الثامن من ديسمبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – الثامن من ديسمبر..

1934 – تهدم نحو 500 بيت من الطين وتضرر نحو 18 ألف مواطن إثر تعرض الكويت لأمطار غزيرة أطلق عليها (سنة الهدامة) إذ تساقطت المياه بمعدل 300 ملليمتر خلال ساعة ونصف الساعة واستمرت في الهطول ثلاثة أيام.

1952 – دائرة المعارف تفتتح المدرسة الكويتية في بومباي تلبية لرغبة الجالية الكويتية في الهند في تعليم أبنائها اللغة العربية والدين.

1958 – افتتاح معهد النور للبنات وهو خاص بتعليم المكفوفات.

1990 – قوات الاحتلال العراقي تبدأ بإخلاء جزيرة فيلكا من سكانها وترحيلهم إلى مدينة الكويت بهدف تحويلها إلى معسكر للقوات العراقية قبل أن يتم تحرير الجزيرة في شهر مارس 1991.

1999 – فريق الغوص الكويتي ينجح في تعويم وسحب بوم (فتح الخير) التاريخي من ميناء الدوحة إلى المركز العلمي بتكليف من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حيث يعود بناؤه إلى عام 1938.

2000 – رئيس الاتحاد الكويتي للملاكمة ورفع الأثقال الشيخ فهد جابر العلي الصباح يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال وذلك في انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال التي عقدت في أثينا.

2004 – أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر أمرا أميريا يقضي بمخاطبة الشيخ سالم العلي السالم الصباح رئيس الحرس الوطني بلقب (سمو).

2006 – الرامي صلاح المطيري يتوج بطلا لمسابقة (سكيت) لفئة الفردي بحصوله على الميدالية الذهبية ضمن منافسات الرماية بدورة الالعاب الآسيوية ال15 التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة بعد إصابته 147 طبقا من إجمالي 150 طبقا.

2009 – مجلس الأمة يقر مشروع قانون اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي والنظام الأساسي للمجلس النقدي.

2009 – رفض طلب عدم التعاون الموقع من 10 نواب إثر اعتلاء رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح منصة مجلس الأمة في سابقة هي الأولى بتاريخ الكويت للرد على محاور الاستجواب المقدم من النائب الدكتور فيصل المسلم.

2016 – أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يقلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت تقديرا لما يبذله من انجازات وجهود لبلاده ولدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك خلال زيارة الملك الرسمية للبلاد.

2018 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع مصر اتفاقيتي قرض بقيمة 40 مليون دولار لتمويل إنشاء أربع محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء.

2018 – الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية تلغي شهادة المشغل الجوي لشركة طيران الخطوط الوطنية بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر الممنوحة لها لتعديل أوضاعها التشغيلية والإدارية.

2019 – شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية تعلن عن حصولها على جائزة أفضل شركة عربية لعام 2019 ونيل رئيسها التنفيذي جائزة أفضل رئيس تنفيذي عربي عن فئة البتروكيماويات من مؤسسة (أراب بست).

2019 – معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن عن حصول برنامج الطاقة المتجددة التابع للمركز على براءتي اختراع صادرتين من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية في موضوع (قياس تأثير تراكم الغبار أو أي ملوثات على أداء الخلايا الشمسية).

الوفيات 2006 – وفاة صالح علي حمود الشايع عن عمر ناهز 94 عاما وهو أحد رجالات الكويت الخيرين وكان علما من أعلام المجتمع الكويتي ومن رموزها بما عرف عنه من حب لبلاده وأهلها.