اقتصاد

الدولار الأميركي ينخفض أمام الدينار.. واليورو يرتفع

منذ ساعتين
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(كونا) – انخفض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس بنسبة 0.03 في المئة إلى مستوى 0.306 بينما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.28 في المئة إلى مستوى 0.322 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.37 في المئة إلى مستوى 0.373 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.325 دينار والين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. 

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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