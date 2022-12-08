السعدون يوجه الدعوة للنواب لحضور جلسة الثلاثاء المقبل

• جدول الأعمال يتضمن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ17

• المجلس يناقش أيضاً تقرير حول منع تعارض المصالح و7 رسائل واردة

وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة للنواب لحضور جلسة يوم الثلاثاء المقبل، وعلى جدول أعمالها 7 رسائل واردة وتقرير التشريعية حول رفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري وتقارير اللجنة بخصوص منع تعارض المصالح، والاقتراح بقانون في شأن حظر تعارض المصالح والاقتراح بقانون في شأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام والاقتراح بقانون في شأن حظر تعارض المصالح.

وتضمن جدول الأعمال برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر 2026/2022 طبقاً لنص المادة 98 من الدستور.

وشمل الجدول استكمال تشكيل عضوية بعض اللجان:

• انتخاب عضو جديد لشغل المكان الشاغر في لجنة حقوق الانسان بناء على الاستقالة المقدمة من العضو محمد هايف المطيري، وطلبات تشكيل لجان التحقيق.

• طلب مقدم من بعض النواب بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية.

• طلب مقدم من بعض النواب بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها.

• طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق لبحث أسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي.

ووافق المجلس في جلسة 25 نوفمبر الماضي على إدراج تقرير تعارض المصالح بعد الانتهاء من مناقشة الخطاب الأميري.