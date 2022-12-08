السعودية والصين توقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة 

(واس) – استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان .

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين، بالرئيس الصيني والوفد المرافق له في السعودية، فيما أبدى الرئيس الصيني سعادته بزيارة المملكة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

عقب ذلك، وقع خادم الحرمين الشريفين والرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.