«المركزي»: إطلاق خدمة أبل باي بعد استيفاء المتطلبات القانونية والرقابية

(كونا) – أعلن بنك الكويت المركزي اتمام إطلاق عدد من البنوك الكويتية لخدمة (أبل باي) المقدمة من شركة (أبل) العالمية في السوق المحلي وذلك بعد استيفاء المتطلبات القانونية للجهات الرقابيةالاخرى لتكون كافة خدمات الدفع الرقمي العالمية الرئيسية متوفرة في الكويت.

وقال (المركزي) في بيان صحفي اليوم الخميس إن إطلاق الخدمة يأتي في إطار حرصه على دعم وتطوير خدمات الدفع الرقمية المقدمة للجمهور بما يوفر خدمات سهلة وسريعة وفق أعلى المعايير الأمنية التي تكفل حماية البيانات المصرفية للعملاء.

وأوضح البنك أنه بدأ منذ عام 2019 في منح موافقاته للبنوك الكويتية التي تقدمت بطلب بشأن تقديم خدمة (أبل باي) في السوق الكويتية انطلاقا من حرصه على تطوير خدمات الدفع الرقمية بكافة أشكالها الأمر الذي فتح المجال أمام شركة (أبل) للعمل على استيفاء بقية المتطلبات القانونية من الجهات الرقابية الأخرى تمهيدا لإطلاق الخدمة.

وذكر أن عددا من البنوك الكويتية شرعت بتوفير خدمة (أبل باي) اعتبارا من 6 ديسمبر الجاري في حين تعمل بقية البنوك على إطلاق الخدمة في الفترة المقبلة منوها بالاختبارات التي قامت بها البنوك الكويتية وشركة الخدمات الإلكترونية المشتركة (كي-نت) قبل إطلاق الخدمة لضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية.

وأوضح أنه سبق له أن منح الموافقات لخدمات الدفع الرقمي المماثلة ومن بينها خدمة (سامسونغ باي) و (فت بت) التي تعمل في السوق الكويتي منذ سنوات وبعد الشروع في تقديم خدمة (أبل باي) تكون خدمات الدفع الرقمي العالمية الرئيسية متوفرة في الكويت.

وأكد حرصه على توفير بيئة محفزة للتقنيات المالية الحديثة ومن بينها خدمات الدفع الإلكتروني بهدف الاستفادة من التطورات التقنية في رفع كفاءة نظم المدفوعات في الكويت بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.