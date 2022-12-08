الهيئة الخيرية الإسلامية تسيّر حملة «حقائب الشتاء» في 5 محافظات أردنية

(كونا) – سيّرت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، الخميس، حملة الى خمس محافظات أردنية تحمل (حقائب الشتاء) لتوزيعها على 570 أسرة بكلفة اجمالية تبلغ نحو 100 الف دولار.

وقال ممثل سفارة دولة الكويت في الأردن محمد الكندري ان المساعدات تأتي لاسناد الجهد الأردني في تقديم العون للفئات المستهدفة في اطار العطاء الكويتي الذي يتواصل وجعل من الكويت مركزا للعمل الإنساني.

ومن جانبه قال مدير مكتب الهيئة في الأردن مصطفى العواد ان الحملة تنفذها الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية في الاردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية لمساعدة الأسر المحتاجة في مواجهة قسوة فصل الشتاء.

وأضاف العواد ان المساعدات هي استمرار للنهج الانساني والريادي الذي تقوم به دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا ومتابعة لنهج الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية في الاردن الممتد منذ أكثر من 30 عاما.

وبدوره قال الامين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي ان حملة المساعدات تأتي في اطار شراكة مستمرة مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ودولة الكويت التي تواصل تسيير قوافل الخير والعطاء للفئات المستهدفة في الأردن مشيدا بالعطاء الكويتي الذي يسهم في سد احتياجات الاسر الأردنية المحتاجة.