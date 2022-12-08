 بسبب أسعار الوقود ونقص العمالة.. توقعات بارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنحو 25% العام المقبل

توقعت شركة أمريكان إكسبريس غلوبال بيزنس ترافيل، أن ترتفع أسعار تذاكر الطيران على مسارات رئيسية بنسبة تصل إلى 25 بالمئة في 2023 في ظل ارتفاع أسعار الوقود والدولار ونقص العمالة والطائرات.

ومن المتوقع تسجيل أكبر الارتفاعات في الدرجة الاقتصادية بين أستراليا وآسيا، وفي درجة رجال الأعمال على الرحلات الداخلية الأسترالية وتلك المتجهة إلى نيوزيلندا، وكذلك الخاصة بالدرجة الاقتصادية على الرحلات بين آسيا وأوروبا، وفقاً لـ «يورونيوز».

وسترتفع تكلفة الدرجة الاقتصادية على الرحلات داخل أمريكا الشمالية بنسبة أقل تصل إلى 3% وداخل أوروبا 5.5% مع تعويض التخفيضات التي طرأت على السعة خلال فترة الجائحة.

وقالت الشركة يوم الخميس «بعد الزيادات الكبيرة في الأسعار في 2022، من المرجح أن تكون ارتفاعات الأسعار في قطاع الطيران التنافسي في أمريكا الشمالية بدرجة أقل من تلك المتوقعة لأوروبا وآسيا المحيط الهادي».

وتضطر الرحلات من آسيا إلى أوروبا لاتخاذ مسارات أطول في كثير من الحالات، إذ تتجنب شركات الطيران عبور المجال الجوي الروسي بسبب حرب موسكو في أوكرانيا.

وأوضحت أنه في رحلة بين طوكيو ولندن على سبيل المثال، يمكن أن يضيف تغيير المسار ما يقرب من ساعتين ونصف الساعة لزمن الرحلة وزيادة 20% في الوقود المستخدم بما سيقود لزيادة متوقعة 14.5 % في أسعار تذاكر الدرجة الاقتصادية بين آسيا وأوروبا في 2023.

وتوقعت انتعاش السعة العالمية لخطوط الطيران في 2023 لتبلغ 92 % من مستويات 2019. وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يوم الثلاثاء، أن يعود قطاع الطيران للربحية العام المقبل، للمرة الأولى منذ 2019، لأسباب من بينها ارتفاع الأسعار.