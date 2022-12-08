بعد وقف تصاريح للعمالة المصرية.. السفارة الكويتية بالقاهرة بلا زحام

للمرة الأولى خلال الثلاثة أشهر الماضية، خلت الخميس، أبواب السفارة الكويتية بالقاهرة من المصريين الراغبين في السفر ومندوبي شركات إلحاق العاملة بالخارج، بعد وقف وزارة الداخلية إصدار تصاريح عمل للمصريين.

ورصدت وسائل إعلام مصرية الهدوء في محيط السفارة بعد خلوه من المسافرين الذين يرغبون في أنهاء أوراق السفر الخاصة بهم.

على صعيد متصل علق مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة المصرية، على أنباء وقف تصاريح العمل للمصريين، قائلاً إن وزارة القوى العاملة لم تتسلم أي أوراق أو مستند أو خطاب رسمي من أي جهة كويتية بذلك إطلاقا، ولن يتم الخوض في مثل هذه الأمور إلا بعد الرجوع إلى وزارة الخارجية المصرية.