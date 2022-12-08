بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 19.37 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 19.37 نقطة ليبلغ مستوى 7449.88 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.26 في المئة.

وتم تداول 157.9 مليون سهم عبر 7655 صفقة نقدية بقيمة 35.3 مليون دينار (نحو 106.9 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 23.8 نقطة ليبلغ مستوى 5637.41 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.42 في المئة من خلال تداول 105 ملايين سهم عبر 3608 صفقات نقدية بقيمة 12 مليون دينار (نحو 36.3 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 35.6 نقطة ليبلغ مستوى 8320.41 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.43 في المئة من خلال تداول 52.8 مليون سهم عبر 4047 صفقة بقيمة 23.3 مليون دينار (نحو 70.5 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 49.2 نقطة ليبلغ مستوى 5757.75 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.85 في المئة من خلال تداول 90.4 مليون سهم عبر 2751 صفقة نقدية بقيمة 10.9 مليون دينار (نحو 33 مليون دولار).

وكانت شركات (وربة كبيتل) و(سنرجي) و(صلبوخ) و(يوباك) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أعيان) و(وطني) و(آلافكو) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (التعمير) و(معادن) و(أرجان) و(تجاري) الأكثر انخفاضا.