روسيا تفرج عن لاعبة كرة السلة بريتني غراينر.. وبايدن يشكر الإمارات

• عملية تبادل سجناء بين واشنطن وموسكو تمت في مطار أبو ظبي

من المقرر أن يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأميركيين تزامنا مع أنباء تداولتها وسائل الإعلام بشأن تبادل سجناء مع روسيا بعيد الإعلان عن تأكيد روسيا مبادلة لاعبة كرة السلة الأميركية غراينر بتاجر الأسلحة فكتور بوت. وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أن غراينر “في أمان” و”في طريقها” إلى بلدها.

وكانت بريتني غراينر، التي تُعتبر من أعظم لاعبات كرة السلة في الولايات المتحدة والعالم، والأسطورة الأولمبية والرائدة في مجتمع مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والعابرين جنسياً، تواجه خطر خسارة أفضل أعوام مسيرتها الرياضية خلف القضبان بالسجون الروسية بعد إدانتها بالسجن لمدة تسعة أعوام، لحيازتها المخدرات، وفقاً لـ «يورونيوز».

وحكمت محكمة روسية على غراينر بالسجن تسع سنوات بتهمة تهريب المخدرات، وقد اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكم “قاسٍ” و”غير مقبول”، ويمهد لعملية تبادل أسرى محتملة بين واشنطن وموسكو.

وأعلنت روسيا الخميس أنها تبادلت مع واشنطن لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر المسجونة بتهمة تهريب الماريجوانا، مقابل تاجر السلاح الروسي الشهير فيكتور بوت المحتجز في الولايات المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت وزارة الخارجية الروسية عبر تلغرام “في 8 كانون الأول/ديسمبر 2022، في مطار أبوظبي، اكتملت بنجاح إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت مع المواطنة الأميركية بريتني غراينر، اللذين كانا على التوالي يقضيان عقوبتين في سجنين في الولايات المتحدة وروسيا”.