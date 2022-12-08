صالح عاشور يقترح إلغاء الفوائد الربوية التي تفرضها «التأمينات»

أعلن النائب صالح عاشور عن تقدمه باقتراح بقانون بإلغاء الفوائد التي تفرضها التأمينات الاجتماعية على المتقاعدين عن مبالغ الاستبدال تنفيذاً للنظام الأساسي الذي لم يتضمن أخذ فوائد ربوية عن الاستبدال، ونص الاقتراح على ما يلي:

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مادة أولى

تلغى الفوائد التي تفرضها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن مبالغ الاستبدال.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

ونصّت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على الآتي:

لما كان النظام الأساسي الذي تم وضعه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم يتضمن أخذ فوائد ربوية عن مبالغ الاستبدال على المتقاعدين، وبما أن المؤسسة تقوم بأخذ هذه الفوائد عن تلك المبالغ جاء هذا الاقتراح بقانون بمنع المؤسسة عن أخذ الفوائد تنفيذاً لنظامها الأساسي.