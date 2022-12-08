عبدالوهاب العيسى يوجه سؤالين إلى وزيري المالية والخارجية

• كم تكلفة دعم المشروعات الصغيرة أثناء أزمة كورونا؟

• ما أسباب عدم صرف المكافأة التشجيعية للموظفين الإداريين في «الخارجية»؟

وجه النائب عبدالوهاب العيسى سؤالين إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بشأن ضمان القروض لإنقاذ مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات أزمة كورونا، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الصباح، بشأن عدد من الأمور الإدارية داخل الوزارة.

ونص السؤالان على ما يلي:

سؤال إلى وزير المالية

تقدم مجموعة من النواب بقانون لضمان القروض في سبيل إنقاذ مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات أزمة كورونا، وأُقر في مجلس الأمة وصدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 – عدد المشروعات المتقدمة للبنوك بعد صدور المرسوم.

2 – عدد المشروعات المرفوضة مع ذكر سبب الرفض.

3 – عدد المشروعات المقبولة والمستفيدة من هذا القانون، مع ذكر التكلفة الإجمالية للدعم المقدم لها.

4 – التكلفة التي تتحملها الدولة بناء على هذا القانون منذ بدء العمل فيه حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

سؤال إلى وزير الخارجية

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 – لماذا تشترط وزارة الخارجية أخذ الموافقة المسبقة في حال رغب الموظف في الدراسة بعد ساعات العمل الرسمية، علما بأن هناك قرارا وزاريا رقم (2016/9) بإلغاء حظر الجمع بين الوظيفة والدراسة؟

2 – ما أسباب عدم صرف المكافأة التشجيعية للموظفين الإداريين؟ مع تزويدي بكيفية وضع الزيادة.

3 – ما مبرر عدم زيادة الإداريين، علما بأن البدل هو مكافأة تشجيعية للعاملين في ديوان عام الوزارة؟

4 – عند إلغاء دعم العمالة للمبتعثين زيد بدل التمثيل لكل المبتعثين، واتضح عدم تغير إجمالي الراتب للإداريين، يرجى تزويدي بجدول الرواتب مفصلا قبل إلغاء دعم العملة وبعد زيادة بدل التمثيل.

5 – نمى إلى علمي وجود بعثات لا تمثيل لها سوى موظف إداري وبعثات لا يوجد فيها تمثيل سوى موظف دبلوماسي وموظف إداري، في حال منح الموظف الدبلوماسي إجازة رسمية، هل يكون الموظف الإداري قائما بالأعمال بشكل رسمي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فلماذا لا يُمنح الموظف الإداري الصفة الدبلوماسية، ولا يُصرف له بدل إنابة؟

6 – ما البعثات التي لا يوجد فيها تمثيل سوى موظف إداري؟

7 – هل يوجد تدرج وظيفي للموظفين الإداريين في ديوان عام الوزارة، على أن يتدرج حتى يصل إلى درجة وكيل مساعد أو درجة وكيل وزارة أسوة بنظرائهم في باقي الوزارات؟

8 – هل قُبل دبلوماسيون بتخصص بكالوريوس تمويل أو محاسبة وماجستير علوم سياسية وسُجلوا في شهادة أعلى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فلماذا لم يُقبل طلب تحويل ممن لديه بكالوريوس محاسبة، وتمويل، وماجستير علوم سياسية؟

9 – ما أسباب امتناع الوزارة عن اعتماد الشهادات الدراسية التي يحصل عليها العاملون في الوزارة أثناء خدمتهم سواء بالخارج أم في الداخل، رغم أن الشهادات معتمدة من التعليم العالي والجهات الحكومية الأخرى؟

10 – ما أسباب عدم إدخال أصحاب الخبرة العاملين في الخارج لمدة 4 سنوات أو أكثر إلى دورة الدبلوماسيين؟

11 – اعتذر مجلس السلكين الدبلوماسي والقنصلي في اجتماعه المنعقد في تاريخ 21 نوفمبر 2022 عن قبول التخصصات الفنية والمالية، وعدّها لا تتوافق مع طبيعة العمل الدبلوماسي تطبيقا لنص الفقرة (5) من المادة 16 من القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظم السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأشار إلى القرار الوزاري رقم 165/85 لسنة 1985 الذي ينص على تعيين تلك التخصصات إلى الوظائف العامة، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الفقرة (5) من المادة 165 من القانون رقم (21) لسنة 1962 المشار إليه وصورة ضوئية من القرار الوزاري رقم 165/85 لسنة 1985.

12 – ما الوصف الوظيفي لتخصص المحاسبة والتمويل والاقتصاد والتسويق والإدارة لدى وزارة الخارجية؟ وهل يتوافق مع الوصف الوظيفي لديوان الخدمة المدنية؟