معهد الأبحاث ينظم فعالية لزراعة النباتات الفطرية لحماية النظام البيئي 

(كونا) – نظم مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الخميس فعالية في (بر غضي) لزراعة النباتات الفطرية بهدف دعم الجهود الرامية للمحافظة على المكونات الطبيعية وحماية النظام البيئي في البلاد.

وقال رئيس اللجنة التنظيمية بالمركز سالم العتيقي في بيان صحفي إن الفعالية تأتي في إطار حرص المركز على التعاون مع جميع الجهات المعنية لإثراء التنوع الأحيائي وزيادة الرقعة الخضراء وتثبيت التربة وتحسين جودة الهواء الى جانب التقليل من العواصف الترابية.

وأشار العتيقي الى زراعة نحو 1500 نبتة فطرية من نبات (الغردق) بمشاركة عدد من طلبة المرحلة الثانوية بوزارة التربية للتصدي لظاهرة زحف الرمال إضافة الى قيام (معهد الابحاث) بزراعة 20 ألف نبتة فطرية بالمناطق البرية في مارس الماضي.

وأعرب عن شكره للجهات الداعمة والمشاركة وهي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت ومجموعة الساير القابضة وشركة (سيمنس) للطاقة ومجموعة (سابل) العالمية ومزرعة البحيرة والمركز العلمي وفريق الأيادي الخضراء البيئي.