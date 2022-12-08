ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي الرئيس الصيني بمقر إقامته بالرياض

(كونا) – التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله، مساء اليوم فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة وذلك في مقر إقامة فخامته بمدينة الرياض.

وقد نقل سموه حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لفخامته.

هذا وتناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في شتى المجالات بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة ورفع مستوى الرفاه للشعبين الصديقين وتعزيز سبل التقدم والتنمية والسعي لتوطيد الشراكة الاستراتيجية لترسيخ آفاق التعاون القائم.

كما تطرق اللقاء إلى بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجھات النظر بشأن القمتين الخليجية والعربية الصينية المقامتان في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

هذا وساد اللقاء جو ودي عكس عمق العلاقات الطيبة بين البلدين وروح التفاهم والصداقة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية.

حضر اللقاء معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية صادق محمد معرفي.