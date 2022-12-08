ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يتوجّه إلى السعودية

• لترؤس وفد الكويت في القمم «الخليجية» و«الخليجية–الصينية» و«العربية-الصينية»

(كونا) – بحفظ الله ورعايته غادر البلاد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية – الصينية والقمة العربية – الصينية والمزمع عقدها في العاصمة الرياض.

وكان في وداع سموه على أرض المطار معالي رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد ضيف الله شرار وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الصباح وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.