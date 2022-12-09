«الصحة» تعلن تشكيل لجنة تقصّي حقائق حول نقص الأدوية واللوازم الطبية 

أكدت وزارة الصحّة على أهمّية تعزيز منظومة الأمن الدوائي في دولة الكويت لأهميتها في استكمال تقديم الخدمات ضمن المنظومة الصحية.

وأوضحت أنه نظراً لما تم تداوله في الأونة الأخيرة من وجود نقص في مرافق وزارة الصحة لأصناف من الأدوية واللوازم المخبرية، فإن وزارة الصحة تؤكد أنها تعمل على مدار الساعة على توفير كافة الأدوية واللوازم المخبرية في كافة مرافقها، وذلك من خلال تعاقداتها بعد الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية.

وأضافت أنه على الرغم من وجود تحديات عديدة على كافة المستويات، إلا أن وزارة الصحة وبالتعاون مع كافة الجهات تعمل على تذليل كافة الصعوبات من أجل تعزيز الأمن الدوائي، وتؤكد على أنها حريصة على توفير البدائل الدوائية في حال وجود نقص في الأدوية.

وأشارت إلى أنه نظرا لأهمية تعزيز منظومة الأمن الدوائي في البلاد، فقد قام معالي وزير الصحة د. أحمد العوضي فور تشكيل الحكومة بعدّة خطوات هامّة:

• أولاً: تشكيل لجنة تقصّي حقائق برئاسة ‏مستشار من إدارة الفتوى والتشريع، وعضوية أعضاء من الفتوى والتشريع ووزارة المالية، وذلك للتقصّي وبيان وجود نقص في مخزون بعض الأدوية واللوازم الطبية من عدمه، وتحديد الجهات والأشخاص المتسببين في ذلك، كما تقوم اللجنة بدراسة المعوقات التي تواجه إدارة المستودعات الطبية في أداء أعمالها والمتسببين بذلك.

• ثانياً: تشكيل لجنة فنيه من ذوي الاختصاص في وزارة الصحة للعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الدوائية، وتوجيه كافة قطاعات الوزارة بالتعاون والعمل مع اللجنة لتحقيق اهدافها.

• ثالثاً: تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة واتحاد مستوردي الأدوية والجهات المعنية، لبحث ومراجعة ارتفاع أسعار الأدوية والمكملات الغذائية في الكويت مقارنة بالدول الأخرى.

كما تؤكد وزارة الصحة حرصها تطوير المنظومة الدوائية والصحية في الكويت، من خلال توفير كافة الأدوية وبدائلها، مع المحافظة على استقرار أسعارها، وتعزيز الأمن الدوائي، والخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت.