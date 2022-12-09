«الصحة» تعلن تشكيل لجنة تقصّي حقائق حول نقص الأدوية واللوازم الطبية 

أكدت وزارة الصحّة على أهمّية تعزيز منظومة الأمن الدوائي في دولة الكويت لأهميتها في استكمال تقديم الخدمات ضمن المنظومة الصحية.
وأوضحت أنه نظراً لما تم تداوله في الأونة الأخيرة من وجود نقص في مرافق وزارة الصحة لأصناف من الأدوية واللوازم المخبرية، فإن وزارة الصحة تؤكد أنها تعمل على مدار الساعة على توفير كافة الأدوية واللوازم المخبرية في كافة مرافقها، وذلك من خلال تعاقداتها بعد الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية.
• ثالثاً: تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة واتحاد مستوردي الأدوية والجهات المعنية، لبحث ومراجعة ارتفاع أسعار الأدوية والمكملات الغذائية في الكويت مقارنة بالدول الأخرى.
كما تؤكد وزارة الصحة حرصها تطوير المنظومة الدوائية والصحية في الكويت، من خلال توفير كافة الأدوية وبدائلها، مع المحافظة على استقرار أسعارها، وتعزيز الأمن الدوائي، والخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت.