ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر السعودية

• بعد ترؤس وفد الكويت في القمة الخليجية والقمتين الخليجية والعربية الصينية

(كونا) – بحفظ الله ورعايته غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد أن ترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة ال 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمتين الخليجية والعربية الصينية المنعقدة في العاصمة الرياض.

وكان في وداع سموه حفظه الله رئيس بعثة الشرف سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.