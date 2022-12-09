ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء اللبناني في الرياض

(كونا) – استقبل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد صباح اليوم دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة وذلك في مقر إقامة سموه بمدينة الرياض.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز العمل المشترك بالإضافة إلى المواضيع ذات الصلة في القمة العربية – الصينية المقامة في مدينة الرياض.

حضر اللقاء وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح وسفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم.